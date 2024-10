Domani, 27 agosto, a Nuoro andrà in scena il grande spettacolo dei colori e della tradizione per la 117^ edizione dei festeggiamenti in onore del Redentore.

Le espressioni più affascinanti del folklore isolano saranno protagoniste nel capoluogo barbaricino. La sfilata dei costumi tradizionali prenderà il via alle ore 10 da Viale del Lavoro per terminare in Piazza Santa Maria della Neve.

Ecco l'elenco delle associazioni partecipanti:

Carro a buoi di Ortu Natalio di Orotelli

Ass.ne Folcloristica Coro Canarjos di Nuoro

Associazione Folkloristica Santu Predu di Nuoro

Associazione Culturale Coro Ortobene di Nuoro

Gruppo spontaneo in costume di Nuoro

Gruppo Folk Texile di Aritzo

Associazione Culturale Gruppo Folk Sa Bita di Bitti

Associazione Culturale Folclorica Su 'e Ortachis di Bolotana

Gruppo Folk Bottidda di Bottidda

Gruppo Folk Santa Lucia di Buddusò

Associazione Gruppo Folk Busachi Bella Mia di Busachi

Gruppo Folk Gli Scalzi di Cabras

Gruppo Folklorico Quartiere Villanova di Cagliari

Associazione Culturale Gruppo Folk Sant'Antonio Abate di Desulo

Associazione per le Tradizioni Popolari Tiscali di Dorgali

Associazione Culturale Gruppo Folk Figulinas di Florinas

Associazione Culturale Brathallos di Fonni

Mini Gruppo Folk Santu Pretu di Galtelli

Gruppo Folk Proloco di Gavoi

Associazione Culturale Sant'Andrea di Gonnesa

Gruppo Folk Montegranatico di Guspini

Gruppo Folk Is Meurreddus di Iglesias

Associazione Culturale Tradizioni Popolari di Irgoli

Associazione Culturale e Folclorica Ittiri Cannedu di Ittiri

Associazione Culturale Tradizioni Popolari Sant