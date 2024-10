Il tour virtuale "Riparte l'Italia", organizzato dal Movimento 5 Stelle, fa tappa in Sardegna. Nel corso dell'iniziativa sono stati anche snocciolati i dati su reddito e pensione di cittadinanza, che nell'Isola contano 48.363 beneficiari e coinvolge 99.883 persone per un importo medio di 492 euro a famiglia. Anche se continua a ricevere richieste per il reddito di emergenza, l'Inps sta già erogando una misura attivabile sino al 31 luglio, targata M5s, introdotta nel dl Rilancio e destinata per due mesi a chi ha risentito della crisi da Covid.

Secondo quanto emerso dai dati del Ministero per lo Sviluppo economico forniti dai pentastellati, al 2 luglio in Sardegna 15.454 imprese hanno usufruito di finanziamenti fino a 30mila euro, previsti dal Fondo di garanzia per le Pmi. Ciascuna azienda ha ottenuto mediamente un prestito garantito dallo Stato di 19mila euro, per un totale di 304 milioni 987mila euro di finanziamenti nell'intera Isola. Si tratta di prestiti garantiti al 100% dallo Stato e messi a disposizione dal Mise.

La prima parte della tappa sarda si è conclusa con l'intervento della deputata Mara Lapia, che ha affrontato il delicato tema della sanità nell'Isola, sui problemi riscontrati durante la fase 1 dell'emergenza e sulle proposte per renderla più efficiente. La deputata Emanuela Corda, presidente della commissione bicamerale per le questioni regionali, ha invece ripercorso le tappe del braccio di ferro tra Stato e Regioni durante il lockdown.

Anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, è intervenuto a proposito di ecobonus e superbonus, nonché sulle modifiche introdotte in sede di conversione alla Camera del dl Rilancio, illustrando i contenuti delle due misure. "Una novità nel panorama normativo italiano. Ecobonus e sismabonus, infatti, puntano a rendere più efficienti sul piano energetico e sicuri sul fronte antisismico i nostri immobili, dando slancio, anche in chiave occupazionale, al comparto dell'edilizia, in affanno già prima dell'era Covid", ha spiegato.

Infine, gli interventi della sottosegretaria ai Beni Culturali, Maria Laura Orrico, che ha spiegato le principali misure messe in campo dal governo per musei e luoghi della cultura, del portavoce al Senato Gianni Marilotti, con una riflessione sulle politiche di contrasto allo spopolamento, soprattutto dei piccoli comuni, e del sottosegretario al Lavoro Stenislao Di Piazza, che ha fatto un resoconto sui dati degli ammortizzatori sociali ordinari e cassa integrazione in deroga (in Sardegna è stata erogata ad oltre 30 mila beneficiari), e ha affrontato il tema del taglio al cuneo fiscale, che da luglio consentirà a 16 milioni di italiani, con reddito fino a 40 mila euro, aumenti netti in busta paga fino a 100 euro.