Sono quasi 54mila i nuclei familiari beneficiari del reddito e della pensione cittadinanza in Sardegna. Ben 103.361 le persone coinvolte dalla misura con un importo medio mensile di 517,17 euro.

Sono i dati dell'Osservatorio del Reddito e Pensione di Cittadinanza dell'INPS relativi al mese di luglio. Nei primi sette mesi dell'anno è stato revocato il beneficio a 984 nuclei familiari. con conseguente sospensione e avvio dell'azione di recupero del pregresso.

Per quanto riguarda il reddito di emergenza, i nuclei sardi che fino ad oggi hanno ricevuto almeno un pagamento per la misura prevista dal decreto Sostegni sono stati 14.720, con 30.743 persone coinvolte. In tutta Italia nel mese di luglio, i nuclei che hanno beneficiato del reddito di cittadinanza sono stati 1,24 milioni, mentre i percettori di pensione di cittadinanza (PdC) sono stati 133mila, per un totale di 1,37 milioni di nuclei e oltre 3 milioni di persone coinvolte.