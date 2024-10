L'organizzazione del Red Valley, il festival musicale in programma all'Olbia Arena dal 14 al 17 agosto prossimo, svela i nomi di nuovi artisti che questa estate arriveranno in Sardegna. Sono Annalisa e Irama, ora in scena a Sanremo, annunciati come ospiti del Red Vally insieme a Coez & Frah Quintale, Il Pagante e Tony Boy.

Questi nomi si aggiungono a quelli di Max Pezzali, Tommaso Paradiso e Sfera Ebbasta, Geolier e Gazzelle. E ancora: Drillionaire, Gemitaiz, Kid Yugi, Tony Effe, Ariete, Shablo, Salmo & Noyz, Diss Gacha, Fast Animals and Slow Kids.

Con un'affluenza di oltre 70mila persone nel 2022 e oltre 105mila persone nel 2023, il Red Valley nella sua ottava edizione promette quattro giornate intensissime con concerti live, dj set, ed attività collaterali all'insegna della musica e del divertimento a partire dalle ore 18. Nell'area concerti di 13mila metri quadri, con una capienza di oltre 25mila posti in piedi, il Festival ha ospitato sul 'Volcano Stage', una struttura alta 18 metri e larga 48, con 300mila metri quadri di ledwall e 250 luci ed effetti speciali, oltre cinquanta artisti che durante le quattro serate sold-out della precedente edizione si sono succeduti sul palco per un totale di 40 ore di live.