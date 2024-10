“L'abbandono dei rifiuti, in Sardegna è purtroppo un fenomeno diffuso, e le azioni delle amministrazioni comunali non sono sufficienti per contrastarlo a dovere. A tal proposito, a mio parere, occorrerebbe, in primis, un'azione politica che consenta, anche con l'attribuzione di risorse economiche, un controllo più marcato del territorio senza tralasciare di porre in essere una continua opera di sensibilizzazione a partire dalle scuole”.

Erano queste le parole che ci aveva dichiarato lo scorso mese di agosto il Sindaco di Silanus, Gian Pietro Arca, all’indomani della denuncia dell’ennesimo caso di abbandono di rifiuti nel territorio comunale.

Ora l’annuncio dello stanziamento di 40mila euro da parte della Regione al suo Comune per la realizzazione di interventi di recupero ambientale delle aree degradate da abbandono di rifiuti.

“Siamo stanchi di impiegare buona parte delle nostre forze e risorse per combattere contro il fenomeno l'abbandono indiscriminato di rifiuti – aveva aggiunto Arca -. Vivere in un paese pulito e ordinato dove i cittadini collaborano per mantenerlo tale, è motivo di vanto per tutti. Se non iniziamo a convincerci del fatto - ha concluso Arca - che l'ambiente è una risorsa che più di tutte le altre deve essere preservata al meglio, vuol dire che non vogliamo bene a noi stessi e alle generazioni future”.