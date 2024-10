Intervento del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) per il recupero di due escursionisti in difficoltà in comune di Orgosolo.

Si è concluso intorno alle 23.15 l’intervento per il recupero di due escursionisti, F.B e M.D., che si sono trovati in difficoltà mentre percorrevano il Sentiero Italia CAI nel segmento 401 Monte Maccione-Sa Senepida, che si snoda tra Oliena e Orgosolo.

Alle 19.00 circa l'operatore di centrale Georesq ha ricevuto la chiamata dei due, che riferivano di avere perso l'orientamento in prossimità delle creste di Punta sa Pruna, in territorio del Supramonte di Orgosolo.

Il tecnico di centrale, dopo averli localizzati, ha trasmesso le loro coordinate alla Stazione di Nuoro, competente per ambito territoriale, che prontamente si è attivata con una squadra composta da 4 operatori, i quali si sono immediatamente recati sul posto. Alle 22:20 hanno raggiunto gli escursionisti e dopo averne constatato le buone condizioni di salute, solo un po’ infreddoliti, li hanno riaccompagnati alle auto.