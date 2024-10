Non sono bastati i numerosi appelli degli anni scorsi e neppure lo spot prodotto su iniziativa dell'Agenzia del Demanio e della Regione, che quest'anno hanno messo in campo testimonial d'eccezione come Geppi Cucciari e Caterina Murino per fermare le ruberie di sabbia e pietre dalle spiagge della Sardegna.

Nei giorni scorsi alcuni villeggianti hanno cercato di portare via dall'Isola 250 chili di materiale sottratto alle spiagge di Villasimius. Sabbia e ciottoli che fortunatamente tornano a casa, come fa sapere l'associazione Sardegna Rubata e Depredata che su Facebook rilancia la notizia del ritrovamento.

"Eppure è un concetto semplice da capire, dell'ecosistema spiaggia non si deve portare via niente - scrive l'associazione che da anni si occupa della tutela dei litorali - Per chi non ha le capacità di capirlo da solo non mancano le informazioni, gli avvisi, gli spot e la martellante campagna divulgativa.... Ma niente, questi preferiscono tornare a casa con una multa da 1000 euro. Gli instancabili amici del corpo delle Guardie Ambientali di Villasimius riporteranno ogni singolo granello nel luogo che gli compete".