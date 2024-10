I “Falchi” della Questura di Cagliari hanno portato a termine un’indagine recuperando materiale edile per un valore di circa 8.000 euro e indagando in stato libertà un 30enne bosniaco per il reato di ricettazione.

L’attività degli agenti è iniziata dopo aver avuto notizia che nel corso dell’ultimo weekend erano stati consumati due furti all’interno di diverse aree edili. Gli investigatori, sin dal primo momento, avevano ipotizzato che gli autori, visto il modus operandi, potessero essere riconducibili a gruppi di etnia rom.

Le loro supposizioni si sono concretizzate quando hanno effettuato delle perquisizioni nelle aree limitrofe alla città.

Durante il controllo presso il campo nomadi di Monserrato in località “Su Pezzu Mannu”, i Falchi, unitamente agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sardegna”, hanno rinvenuto all’interno di un’autovettura 5 cassette con utensili industriali di grande valore. Questa refurtiva era stata asportata, come detto, da due cantieri edili.

Il proprietario dell’auto, un bosniaco di 30anni, non avrebbe fornito nessuna spiegazione circa il possesso del materiale. Lo straniero, con precedenti, è stato denunciato per ricettazione, mentre il materiale rinvenuto è stato riconsegnato ai legittimi proprietari, titolari di due imprese edili.