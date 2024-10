Diecimila persone. Tante sono state le presenze stimate alle due sfilate del Carnevale Sennorese 2019, organizzato dalla Pro Loco di Sennori, con la collaborazione e il patrocinio del Comune.

Un’edizione speciale grazie alla presenza dei Boes e Merdules di Ottana e delle Cambas de Linna di Guspini, maschere tradizionali sarde che hanno aperto la prima parata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera, sabato scorso.

A giudizio dei promotori, è stata una festa che i pochi episodi di abuso di alcol fra gli spettatori, non sono riusciti a rovinare, grazie anche all’imponente macchina della sicurezza messa in piedi dalla Pro Loco e dall’amministrazione comunale. che con diverse ordinanze aveva vietato la presenza di bevande alcoliche sui carri.

Sempre secondo gli organizzatori, sarebbero sei i casi di minori che hanno abusato di alcolici, e che sono dovuti ricorrere all’assistenza medica, garantita dalla presenza lungo il percorso della manifestazione dei volontari della Croce Blu.

“L’Amministrazione comunale è rimasta molto colpita dagli episodi che avrebbero potuto rovinare la festa e vanificare gli enormi sforzi degli organizzatori. Anche perché, da sempre, l’amministrazione è molto attenta alla problematica del consumo di alcol fra i giovani, e ha più volte creato delle iniziative di informazione e sensibilizzazione coinvolgendo le famiglie e ragazzi del paese e con il supporto delle forze dell’ordine”, queste le parole dell’assessora alla Cultura, Elena Cornalis.

“La manifestazione si è comunque svolta nel migliore dei modi e le migliaia di presenze registrate nei due giorni delle sfilate sono la più grande ricompensa per gli organizzatori”, ha concluso l’assessora.

“Il Carnevale Sennorese si conferma un appuntamento molto gradito non solo dalla popolazione locale ma dall’intero territorio, visto che anche per questa edizione sono arrivate in paese molte comitive da diverse parti della Sardegna – ha dichiarato il presidente della Pro Loco, Riccardo Sara -. Il nostro ringraziamento va all’amministrazione comunale, alle forze dell’ordine, carabinieri, polizia municipale e barracelli, senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare e portare a termine con successo la manifestazione”.