Scadranno il prossimo 11 Febbraio i termini per la presentazione delle offerte per la realizzazione delle tre rotatorie in città. I bandi di gara sono stati pubblicati dall’Amministrazione lo scorso 30 Dicembre.

L’investimento complessivo è di circa 490 mila euro, provenienti dalla rimodulazione del Piano Integrato d’Area chiesta alla Regione dal Sindaco Mario Bruno per poter intervenire in più situazioni rispetto alla scelta originaria che prevedeva la realizzazione di una sola rotatoria. Le tre nuove opere urbane saranno realizzate nell’intersezione tra le vie Vittorio Emanuele – via Aldo Moro e via Barraccu (fronte Cimitero); tra le vie Don Minzoni – via Galileo Galilei e nell’intersezione tra le vie Don Minzoni, via Azuni e Calaresu.

S’interviene sulla fluidità del traffico, creando un percorso virtuoso che attraverso il sistema delle nuove rotatorie consentirà di attraversare l’intera città senza intasamenti anche nei periodi di maggior flusso veicolare.

“Si tratta di una scelta di buon senso – conferma l’assessore ai Lavori Pubblici Gianni Cherchi – che consente un più razionale utilizzo delle risorse pubbliche, dato che l’importo complessivo è sufficiente a ricoprire il costo totale di tutti e tre gli interventi”.

Per la realizzazione dei lavori si procederà alla divisione dell’appalto in due lotti funzionali.

Un primo lotto riguarderà i lavori della rotatoria su via Vittorio Emanuele, mentre il secondo interesserà le due rotatorie nella zona della Pietraia.