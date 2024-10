Rivoluzione alle porte di Cagliari per la realizzazione dello svincolo Asse Mediano-via dei Valenzani. Resterà chiusa dalla giornata di oggi la rotatoria all'incrocio tra via Cadello, via dei Carroz e via Santa Maria Chiara.

L'accesso a Pirri potrà avvenire da via Riva Villasanta, via Stamira e, esclusivamente per chi proviene da via dei Carroz, via Santa Maria Chiara. I flussi di traffico provenienti da via Cadello direzione Pirri dovranno dirigersi obbligatoriamente verso via Jenner. I flussi di traffico provenienti da via Jenner risaliranno obbligatoriamente via Cadello. Per accedere alla via dei Valenzani (tratto da il Globo/Conad a viale Ciusa) sarà necessario percorrere l'Asse Mediano e utilizzare l'uscita in prossimità di via dei Valenzani.

Inoltre vi è da oggi una riduzione di carreggiata nei due sensi di marcia sull'Asse Mediano ed esattamente in Via Montecassino è stata ripristinata l'immissione sull'asse in corsia specializzata direzione Sassari e in Via Jenner, è consentita l'immissione sull'asse in corsia specializzata direzione Poetto. E', infine, stata chiusa l'uscita dall'Asse Mediano verso via dei Carroz.