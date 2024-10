"Si chiude oggi un lungo percorso amministrativo e si entra nel vivo della realizzazione di un intervento tanto importante quanto strategico, che oltre a risultare decisivo per alleggerire l'impatto del traffico urbano sui quartieri cittadini, avvia l'opera di modernizzazione viaria del territorio, contribuendo al rilancio dell'economia nel Nord ovest dell'isola".

Lo dichiara il Sindaco di Alghero all'atto della firma del contratto, avvenuta ieri mattina presso gli uffici di Sant'Anna, alla presenza del Segretario Generale, con la ditta che realizzerà i lavori della Circonvallazione.

Si tratta del completamento della nuova Sassari-Alghero 1 lotto, nel tratto della circonvallazione di Alghero da collegare a sud della città con le direttrici per Bosa (SP 105) e per Villanova Monteleone (SS292) e a nord con il nuovo ospedale in regione Taulera. Opera appaltata all'Ati con capogruppo l'impresa geom. Angius Costruzioni Srl per un importo di poco inferiore ai 4,5 milioni di euro.

Il termine di esecuzione dei lavori è pari a 810 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo.

La nuova "bretella" congiungerà via Mossa (quartiere Carmine-Pietraia), la Strada Statale 292 (direttrice per Villanova) all'altezza di viale della Resistenza, e la strada provinciale 105 per Bosa, passando per via Vittorio Emanuele, le zone di Carrabuffas e Valverde. Sarà una strada urbana a quattro corsie su un tracciato che si sviluppa su circa 2000 metri, suddiviso in quattro segmenti separati da rotatorie progettate per consentire l'innesto con la viabilità di quartiere. Si tratta di un progetto che migliorerà l'intera rete viaria urbana e s'innesta col primo lotto della Sassari-Alghero. L'avvio dei lavori è previsto dopo la stagione estiva, così da non appesantire la circolazione in un periodo particolarmente delicato.

"Siamo riusciti in questi anni a sbloccare l'iter e accelerare la firma del contratto", sottolinea Mario Bruno.

"Sono particolarmente felice per un'opera che è stata ideata e finanziata durante la giunta Soru, grazie ad un primo finanziamento di 4 milioni proposto dall'allora assessore Carlo Mannoni e che ha poi visto in continuità amministrativa l'intervento finanziario di completamento con 6,5 milioni di euro stanziati su proposta dell'allora assessore Giorgio La Spisa nel 2010. Un'opera che ho seguito con attenzione in Regione, sia in maggioranza che all'opposizione, e che ora mi vede da Sindaco perfezionare gli atti per l'inizio dei lavori", conclude il primo cittadino di Alghero Mario Bruno.