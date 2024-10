A vincere il seguitissimo reality dei Paesi Bassi “Het Italiaanse Dorp: Ollolai” sono stati Marije Graafsna, 28 anni olandese doc e Ovan Abdullah di 30 (originario del Kurdistan irakeno) entrambi stilisti.

A decretare la vittoria degli stilisti, è stata la popolazione di Ollolai, il piccolo centro della Barbagia che fa da set per le trenta puntate del reality, di cui 24 già girate. Dopo aver dato vita ieri sera a delle vere e proprie elezioni nella piazza stracolma di gente, in cui gli abitanti del paese hanno fatto la fila per qualche ora pur di dare la preferenza alla coppia preferita, con la festa finale del reality show mandato in onda dalla Tv olandese Rtl.

Marije e Ovan, produttori del marchio di moda Amkina, che nei giorni scorsi hanno dato vita alla grande sfilata tra i vicoli del paese, sono stati scelti tra cinque coppie protagoniste del reality: oltre a Marije a Ovan, c'erano Joy e Danielle, Paul e Chantal, Sandra e Marcello, Diederik e Brenda con la piccola Cloe.

Le cinque coppie erano arrivate a Olloai dopo il progetto lanciato dal sindaco Efisio Arbau, che ha scommesso sulla rinascita di questo borgo di 1.200 anime arroccato sulla montagna del Nuorese: vendere le vecchie case a 1 euro per ripopolare il paese a una sola condizione: che venissero ristrutturate e abitate. Una proposta che è piaciuta a una giornalista olandese arrivata nel cuore della Sardegna e che ha favorito l'incontro con i produttori del reality messo in onda dalla tv Rtl. Le cinque coppie olandesi, che hanno scelto di vivere a Ollolai, una delle comunità isolane più colpite dallo spopolamento, dovranno ora ristrutturare le case acquistate a 1 euro e progettare il loro futuro nel paese barbaricino.

Lo show continuerà le sue registrazioni nel paese almeno sino a ottobre.