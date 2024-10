Anche quest’anno l'Associazione Ippica Ovoddese, con immutato entusiasmo, ha organizzato la Rassegna Regionale di Pariglie, giunta alla XXV edizione.

L’evento, in programma domenica 9 luglio dalle ore 18, si terrà a Ovodda in località Cre'izo. A esibirsi saranno i migliori cavalieri delle pariglie della Sardegna, che offriranno uno spettacolo di abilità e agilità da tenere il fiato in sospeso.

Al termine delle esibizioni, la serata proseguirà con balli e musica in piazza.

L'associazione Ippica dedica questa venticinquesima edizione al ricordo del socio e indimenticato parigliante Tiziano Maccioni.