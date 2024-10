Un appuntamento da non perdere, lì dove un’intera comunità è sempre pronta ad accogliere i suoi ospiti, in un territorio ricco di storia e tradizioni popolari fortemente radicate, che sfociano in un intreccio di ricordi, usanze, miti e riti antichi che ritornano nel tempo.

Il tutto condito dalla grande voglia di stare insieme e fare festa.

Il 30 settembre, il Comitato San Nicola – le Leve ’96, ’86, ’76, ’66, organizzano la “Rassegna delle tradizioni ottanesi”. Si inizia alle 18 con la sfilata delle maschere tradizionali dei gruppi “Boes e Merdules” e Sos Merdules Bezzos” e del gruppo folk San Nicola.

La serata proseguirà in musica: alle 20 balli della tradizione in compagnia dei suonatori locali, quali Maria Antonietta Bosu, Marco Zedde, Gianmarco Serra, Francesco Angioi, Fabio Pittalis, Gesuino Serra, Alessio Zedde e Giuseppe Lai.

Alle 21:30 si esibiranno il gruppo folk San Nicola, il tenore Santa Maria, il tenore Bezzos e Piccolo Coro Sant’Antonio.

Alle 23:30 si proseguirà con la musica animata dai dj EnzoDee, KekkoZed, MaryBos.