Rarissimo avvistamento di un Capodoglio a largo dell'Isola di Tavolara, in provincia di Olbia Tempio. Il 3 agosto scorso, a nove anni dal primo avvistamento di un capodoglio albino mai documentato prima nel Mediterraneo, al largo di Tavolara, un'altra ''balena bianca'' è stata avvistata e fotografata.

Il cetaceo è stato riconosciuto da ricercatori dell'Università di Sassari e turisti durante un'escursione di whale watching di Orso Diving, l'azienda di Corrado Azzali che dal 2010 è specializzata in uscite per mare finalizzate all'avvistamento di cetacei. Durante un tour apparentemente di routine, un soffio all'orizzonte ha attirato l'attenzione dei navigatori.

Avvicinandosi all'animale, i passeggeri hanno subito compreso che si trattava di un avvenimento eccezionale: un capodoglio completamente bianco stazionava in superficie, dando il tempo di raccogliere dati sul comportamento e di scattare preziose immagini.

Proprio le collaborazioni attivate dal Dipartimento per lo studio del capodoglio hanno già consentito lo scambio e la messa in rete di numerosi dati, con la partecipazione di altri istituti di ricerca che studiano i cetacei nel Mediterraneo.

Gli avvistamenti di cetacei registrati dal Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio dell'Università di Sassari al largo della Sardegna Nord-orientale sono già più di 600 in cinque anni, e hanno per protagoniste sette delle otto specie di cetacei regolarmente presenti nel Mediterraneo occidentale: il tursiope (Tursiops truncatus), la balenottera comune (Balaenoptera physalus), lo zifio (Ziphius cavirostris), la stenella striata (Stenella coeruleoalba), il capodoglio (Physeter macrocephalus), il grampo (Grampus griseus), il delfino comune (Delphinus delphis), che a dispetto del suo nome si trova nella lista rossa IUCN per il Mediterraneo come specie in pericolo di estinzione.

A parte il capodoglio albino di questa estate, non sono mancati altri avvistamenti rari: nel 2012 nella stessa area fu avvistato l'unico Mesoplodonte di Sowerby segnalato in ambiente libero in tutto il Mediterraneo; nel 2013 fu osservata la nascita di un cucciolo di stenella e anche un gruppo familiare di capodogli con femmine, giovani e cuccioli. Il capodoglio albino si è mostrato per circa 15 minuti nella sua livrea color panna, decisamente diversa dal colore abituale che ricercatori e membri dell'equipaggio sono soliti osservare.

Ora gli importanti dati raccolti consentiranno di seguire l'animale nei suoi spostamenti per il Mar Mediterraneo. E forse qualcun altro incontrerà ''Moby Dick'', come i protagonisti dell'avvistamento hanno soprannominato il cetaceo. I mari al largo della Sardegna nord-orientale si confermano ricchi di vita e con diversità rilevanti di specie. Dal 2010 l'Orso Diving supporta gli studiosi del gruppo di ricerca dei biologi marini Renata Manconi e Luca Bittau del Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio dell'Università di Sassari, che per il quinto anno stanno continuando a studiare balenottere, capodogli e delfini del Canyon di Caprera, un'area sul limite del Santuario Pelagos, ritenuto un ''hot spot di cetacei''.

