Nella giornata di ieri, personale del Commissariato di polizia di Tempio Pausania ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare dell'obbligo di dimora nel territorio del comune di Tempio Pausania, nei confronti di un trentunenne tempiese. L'uomo è ritenuto responsabile di una rapina a danni dell’esercizio commerciale “Saponi & profumi”.

L’episodio risale agli inizi del 2014, quando, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, con il volto coperto e armato di un’accetta, dopo essersi introdotto all’interno di un negozio di profumi di Tempio, minacciò i dipendenti ed i presenti, portando via con sé un cassetto di uno dei registratore di cassa.

Gli investigatori, in sede di sopralluogo sulla scena del crimine, nel ricostruire le possibili vie di fuga rinvennero, in un luogo poco distante, il cassetto del registratore di cassa asportato, un passamontagna, un giubbetto e dei guanti (accessori utilizzati dal rapinatore per commettere il reato).

Gli elementi raccolti, sono stati successivamente messi a disposizione degli esperti della Polizia Scientifica, grazie ai quali è stato possibile procedere all’estrazione del DNA dagli oggetti rinvenuti.

In seguito grazie ad un’articolata attività investigativa, svolta dal Commissariato di Tempio, è stato possibile, attraverso la comparazione dei profili genetici di alcuni sospettati, individuare il soggetto compatibile.

Le risultanze investigative sono state ritenute valide dal GIP del Tribunale gallurese che ha emesso l’ordinanza in attesa della fissazione della data del processo.