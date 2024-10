I "Falchi" della Squadra Mobile di Cagliari hanno fermato M.D., 21enne di nazionalità senegalese, destinatario di misura cautelare in carcere dopo aver violato la misura dell’obbligo di presentazione alla procura generale. Il giovane non aveva mai ottemperato all'obbligo continuando a vagare per mesi per le strade di Cagliari.

Il giovane era stato infatti riconosciuto responsabile di una rapina a un supermercato cittadino risalente al 15 maggio scorso.

Il giovane si trova ora nel carcere di Uta.