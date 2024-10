Sono accusati di due rapine messe a segno nei giorni scorsi a Nuoro: una ai danni del negozio “Linea bellezza” e l’altra di un esercizio commerciale gestito da cittadini cinesi. Nei guai sono finiti due minorenni, un giovane di 15 anni e una ragazza di 16.

Le indagini condotte dagli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura di Nuoro, anche avvalendosi delle immagini registrate dal sistema di video sorveglianza presente in quelle zone, hanno consentito l’identificazione dei baby rapinatori.

Per il 15enne la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Sassari ha chiesto e ottenuto dal Gip la misura della custodia cautelare della permanenza in casa. Per la ragazza è stata adottata, invece, la misura della custodia cautelare presso una comunità, poiché ritenuta responsabile, oltre che di entrambe le rapine, anche di minacce ai danni di coetanei mediante profili social.

Inoltre, nei giorni scorsi la Polizia ha anche denunciato altri due minori per un furto commesso all’interno di una lavanderia cittadina. I due ragazzi sono stati ripresi dalle telecamere del negozio mentre erano intenti a danneggiare il cambiamonete e a impossessarsi dei soldi contenuti al suo interno.

Infine, gli agenti della squadra mobile hanno identificato e denunciato all’autorità giudiziaria un altro minorenne, autore del lancio di alcuni sassi, nel pomeriggio di ieri, contro il treno che collega Nuoro a Macomer, all’altezza dell’uscita di Nuoro, in zona Ugolio, via Verdi. Il lancio dei sassi avrebbe comportato oltre il danneggiamento dei vetri del mezzo, anche il ferimento lieve di una viaggiatrice.