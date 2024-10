In Questura quattro persone sarebbero sotto torchio. I rapinatori dei due colpi messi a segno oggi a Cagliari potrebbero avere le ore contate.

Gli uomini della Squadra mobile stanno cercando di ricostruire quanto accaduto questa mattina in via Elmas all'interno dell'azienda Elcom e nel pomeriggio nella sala slot di Sestu. In mano agli investigatori ci sono le riprese delle telecamere di videosorveglianza dei due esercizi rapinati che hanno ripreso tutte le fasi dei colpi, forse messi a segno dalle stesse persone, e altri indizi recuperati dalla scientifica.

Al momento nei confronti dei sospettati non sono scattati provvedimenti.