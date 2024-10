La comunità di Sarule in queste ore è sotto choc per la rapina che quattro malviventi, la notte scorsa, hanno compiuto ai danni di quattro anziane signore.

Il sindaco Mariangela Barca a nome di tutto il paese condanna un gesto vile e deprecabile: “Quando ho appreso la notizia sono rimasta sconcertata. Entrare in casa di tre anziane durante la notte è un gesto di una gravità inaudita, non siamo abituati ad azioni di questo tipo”.

I malviventi nel cuore della notte hanno sfondato una finestra e si sono introdotti nell’appartamento di via Monte Grappa, dove abitano le anziane donne, e dopo averle rinchiuse nel bagno hanno portato via un cofanetto dove erano custoditi i risparmi, circa 50 mila euro.

“Questi episodi in una comunità piccola e tranquilla come la nostra - dice il Presidente della Pro Loco Antonello Vilia - creano spavento e preoccupazione. Le signore che hanno subito la rapina sono ultraottantenni. Si tratta di persone bravissime, oneste e volute bene da tutta la comunità”.

Le tre sorelle vivono insieme a Sarule nella casa di via Monte Grappa. Non sono mai state sposate, hanno lavorato per una vita in campagna e aiutato il fratello falegname e barbiere, morto da qualche anno.

“Fa anche rabbia il fatto che questi malviventi - spiga il sindaco Barca - hanno approfittato di persone deboli e che non godono di buona salute”.

Una delle donne, infatti, è malata di Alzheimer e un’altra invece ha difficoltà nel camminare.

Sul caso indagano gli uomini della Polizia del Commissariato di Ottana.