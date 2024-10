Una tentata rapina che poteva trasformarsi in un epilogo peggiore. Il bilancio è fortunatamente non grave: il gestore di un negozio cinese è stato medicato in ospedale dopo la rapina sventata, in via Fiume, a Quartu.

Erano da poco trascorse le 19 quando un uomo (con il viso parzialmente coperto) è entrato all’interno del punto vendita di abbigliamento e oggettistica orientale puntando un’arma al titolare dell’attività commerciale: il rapinatore solitario voleva a tutti i costi l’incasso della giornata, ma non si aspettava la reazione del commerciante di nazionalità cinese che ha messo in fuga il malvivente non prima di una colluttazione. Sul posto i poliziotti del Commissariato e un’ambulanza del 118.