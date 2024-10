I carabinieri hanno dato un nome e un volto ai responsabili della rapina violenta messa a segno ieri pomeriggio nella farmacia Mura di via Cagliari a Capoterra. In manette sono finiti due quarantenni della zona di Capoterra.

I militari della Compagnia di Cagliari e del Comando provinciale dal momento del colpo non hanno mai smesso di cercarli. I due, alle 18 hanno fatto irruzione nel locale, avevano i volti coperti ed erano armati di coltello e pistola giocattolo. Hanno minacciato il titolare facendosi consegnare l'incasso, circa 1.000/1.200 euro (non seimila come emerso inizialmente).

Al momento nella farmacia c'erano 4-5 persone. Il proprietario prima che i banditi fuggissero ha reagito ed è stato colpito con il calcio della pistola alla testa. I due rapinatori sono stati catturati nella notte.