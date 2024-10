Ieri sera, intorno alle 19:40, un uomo, armato di pistola e con il volto scoperto, ha tentato prima di rapinare il supermercato “Ippomercato”, di via Lamarmora, non riuscendoci grazie all’intervento di alcune persone lì presenti, e subito è entrato in una tabaccheria di via Chironi, facendosi consegnare dalla titolare l’incasso della serata, circa 300 euro.

L’uomo è poi fuggito, ma è stato bloccato in via Roma dalla polizia. In manette è finito Orazio Ghisu, nuorese di 50 anni, pregiudicato.

L’arma usata dall’uomo era una scacciacani priva di caricatore.