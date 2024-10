Rapina questa mattina in via Crespellani a Cagliari. Nel mirino è finita una farmacia, portate via poche decine di euro.

Il colpo è stato messo a segno intorno alle 11. Una persona con il volto parzialmente coperto, e armata di coltello, ha fatto irruzione nella farmacia e minacciando la dipendente che si trovava alla cassa, si è fatto consegnare il denaro.

Presi i soldi il malvivente è poi fuggito a bordo di un'auto dove forse lo attendeva un complice. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante. Il caso adesso è seguito dagli investigatori della Squadra mobile.