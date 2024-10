Gli agenti della Squadra Volante della polizia di Cagliari hanno arrestato Adele spiga, 37enne cagliaritana, pregiudicata, accusata di rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel pomeriggio di ieri, il centro operativo ha inviato due equipaggi in piazza Ingrao, dove era stata segnalata una lite tra due donne.

Alcuni agenti della Squadra Mobile, nel transitare nella piazza, visto ciò che stava accadendo, sono intervenuti bloccando la donna e gli agenti della Squadra Volante, giunti poco dopo sul posto, preso contattati con una minorenne, hanno ricostruito la vicenda. Hanno così potuto accertare che la minore, mentre passeggiava lungo la piazza, era stata aggredita improvvisamente da Adele Spiga, la quale, dopo averla afferrata per i capelli, l’aveva colpita con uno schiaffo violento strappandole gli auricolari che indossava, tentando di impossessarsi anche del cellulare.

Durante tutto l’intervento la Spiga ha assunto un atteggiamento molto violento, colpendo con calci e pugni i poliziotti e proferendo frasi ingiuriose e minacciose.

La minore, trasportata presso un nosocomio cittadino è stata medicata per un trauma facciale.

La Spiga, su disposizione del P.M. di turno, è stata trattenuta presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima previsto per la giornata odierna. È stata così condanna a due anni, pena sospesa.