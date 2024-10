Hanno reagito ai rapinatori colpendone uno con una bottigliata, li hanno inseguiti fermandosi solo quando i banditi hanno esploso un colpo di pistola in aria per intimidirli.

Rapina nella notte a Las Plassas, nel Medio Campidano, in un bar di via Dante. I due malviventi sono entrati in azione poco dopo le 22, coi volti coperti ed armati di fucile e pistola.

Hanno costretto alcuni clienti che si trovavano all'esterno, seduti ai tavolini, ad entrare con loro nel locale. Poi hanno arraffato dalla cassa 500 euro e rubato dagli scaffali 50 pacchetti di sigarette.

Preso il bottino i banditi si sono incamminati verso l'uscita. Uno degli avventori, nel tentativo di fermarli, ha afferrato una bottiglia e ha colpito uno dei malviventi alla testa. I due sono comunque riusciti ad allontanarsi, inseguiti dai clienti. Uno dei rapinatori, dopo qualche metro, ha esploso un colpo di pistola in aria per farli fermare.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sanluri che hanno avviato le indagini. Nella notte sono scattati controlli e posti di blocco in tutta la zona ed in particolare sulla statale 197.