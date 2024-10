Nelle scorse ore, dopo una breve ma intensa attività, gli investigatori della Sezione Antirapina e del Gruppo “Falchi” della Squadra Mobile hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria Maurizio Pusceddu, cagliaritano 47enne, pregiudicato.

L’uomo è indagato anche per la rapina consumata la sera di venerdì scorso, quando, secondo gli investigatori, travisato con casco ed armato di pistola, è entrato all’interno della farmacia sita in via Bacaredda, ma è scappato a bordo di uno scooter, con soli 10 euro perché il sistema di protezione non consente l’accesso alle casse automatiche e il farmacista non disponeva dei codici di accesso.

Pusceddu è stato identificato dai poliziotti grazie ad un particolare da loro conosciuto e ben visibile dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza ed esaminate dagli investigatori: una marcata zoppia della gamba sinistra.

Rilevante ai fini investigativi, inoltre, è risultata essere la calzatura indossata dallo stesso, trattandosi di un particolare modello di scarpa sportiva, poi rinvenuta in sede di perquisizione.

La targa dello scooter utilizzata per compiere la rapina è risultata essere oggetto di furto e appartenente a un modello diverso di ciclomotore.

L'uomo è anche indagato per un’altra rapina consumata nell’ottobre dell’anno scorso, quando, travisato con passamontagna, con un complice, armato di pistola, sempre secondo quanto ricostruito dagli investigatori, era entrato all’interno di un supermercato di via Figari, impossessandosi della somma di 3.000 euro.

Il 47enne è attualmente ristretto presso il carcere di Uta, in attesa di udienza di convalida.