Rapina ieri notte al bar tabacchi 'Hobby Bar' di via Italia, a Pirri. Verso le 22,30 tre uomini armati e mascherati hanno fatto irruzione nel locale intimando al titolare e tenendo sotto la minaccia delle armi altri dipendenti di consegnare l'incasso.

Il titolare Giancarlo Piras, 64enne, alla seconda rapina in pochi giorni, ha reagito togliendo il passamontagna ad un rapinatore che lo ha colpito col calcio della pistola ferendolo in modo non grave. Non si conosce ancora l'ammontare del bottino, comunque ingente perché i banditi hanno trovato l'incasso dell'intera giornata.

I rapinatori si sono poi dileguati a piedi per le vie adiacenti, favoriti dal buio. Immediato l'allarme e l'intervento dei carabinieri, che hanno datola caccia ai banditi per tutta la notte, senza esito. Si tratta dello stesso bar tabacchi rapinato alcune settimane fa.