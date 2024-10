Monta la polemica dopo il colpo da 11 milioni di euro messo a segno la scorsa settimana da un commando di banditi nella sede Mondialpol di Caniga, alla periferia di Sassari.

Il leader di Unidos, Mauro Pili, ha in tal proposito presentato un un'interrogazione al Ministro dell'interno Angelino Alfano.

"Centinaia di uomini delle forze dell'ordine ogni giorno sono costretti ad operare senza mezzi e in condizioni al limite" ha denunciato Pili sulla sua pagina Facebook "In gioco c'è la loro sicurezza ma anche quella dei cittadini. La rapina ha preso di mira soldi, ma poteva avere come bersaglio donne e uomini. Bisogna avere il coraggio di denunciare per reagire ed evitare che tale situazione sia immutabile".

"In molti" ha proseguito il parlamentare di Carbonia "tenteranno di ignorare questa denuncia che i sindacati di polizia hanno già fatto ma anche grazie alla vostra condivisione possiamo rompere un silenzio complice."

Quello che segue è il testo dell'interrogazione presentata da Mauro Pili:

"Pili – Per sapere, premesso che:

nella notte del 29 febbraio scorso, quando l'allarme rapina alla Mondial Pol di Sassari è arrivato al 113 l'evento criminoso, riportano i verbali, era ancora in corso ed era in atto una sparatoria tra guardie giurate e malviventi;

la nota girata in Questura dal 118, nonostante si fosse a conoscenza che i malviventi fossero dotati di armamento pesante, trovava la totale adesione del personale presente in quell'istante;

i poliziotti in servizio in quel momento si mobilitavano precipitandosi sul luogo dei fatti seppur, passati all'armeria del corpo di guardia, si rendevano conto che non vi erano armi lunghe disponibili e non c'era disponibile nemmeno un giubbotto antiproiettile;

assente qualsiasi su