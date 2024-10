Nella notte a Cagliari, i carabinieri della “Squadra Catturandi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno rintracciato e tratto in arresto Dione Ndiasse, 42enne senegalese, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine per la carcerazione, trasmesso dalla locale Procura della Repubblica ed emesso dal Tribunale Ordinario di Cagliari - Ufficio Esecuzioni Penali.

L’uomo dovrà scontare la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione per rapina e lesioni, reati commessi in Cagliari nel corso del 2014. Dopo la lunga trafila giudiziaria, l’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Uta.