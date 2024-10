È di ventimila euro e un'auto il bottino della doppia rapina messa a segno nella notte in via Is Mirrionis a Cagliari.

Alle 22:30 due malviventi con i volti coperti e armati di pistola hanno minacciato un uomo di 60 anni, dipendente di una sala slot machine. Nonostante la resistenza della vittima sono riusciti a portargli via un borsello che conteneva circa 20mila euro.

Ma i banditi non si sono fermati, hanno anche minacciato una donna che transitava in auto nella via facendosi consegnare la sua Fiat a bordo della quale si sono allontanati.

È stata la stessa donna a chiamare il 113. Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra volante ma i malviventi erano già riusciti a fa perdere le tracce. Il sessantenne e la donna non hanno riportato ferite.