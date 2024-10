Si è fatto aprire la porta del negozio minacciando il titolare con un’arma e una volta all’interno ha rinchiuso il proprietario in un magazzino per poi fuggire in tranquillità con armi e munizioni.

E’ la rapina messa a segno da un malvivente questa mattina a Orotelli, precisamente nell’ ‘Armeria Pescarmi’ in Corso Vittorio Emanuele 26.

Il titolare solo dopo alcune ore è riuscito a sfondare la porta del magazzino dove era stato rinchiuso e a dare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Orotelli, del Nucleo operativo della Compagnia di Ottana e la Sezione rilievi del Reparto operativo di Nuoro.

Immediatamente sono stati disposti posti di blocco e di controllo in tutto il territorio per cercare l’autore della rapina e i suoi complici.

E’ in fase di quantificazione il bottino del colpo.

Sul fatto indagano i Carabinieri del nucleo operativo di Ottana e della Stazione di Orotelli.