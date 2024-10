I militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sanluri), hanno arrestato per rapina aggravata, Marcello Inticu, pregiudicato 44enne dei Villasor.

L'uomo verso le 19,40, con il volto travisato da una calza, si è introdotto all'interno di una tabaccheria in piazza Matteotti e dopo aver buttato a terra alcuni oggetti, ha strattonato la proprietaria per poi portare via i soldi dalla cassa.

Le immediate ricerche partite subito dopo la chiamata al 112 e la descrizione del soggetto, hanno permesso ai militari di individuare il responsabile del reato all'interno di un bar intento a consumare.

Arrestato, è stato portato presso la Compagnia di Sanluri e da lì trasferito al carcere di Uta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.