Un uomo ha rapinato ieri sera il supermarket Lidl di Carbonia. Dopo essere entrato nell'esercizio commerciale come un normale cliente, si è avvicinato alla cassa e brandendo un'ascia da taglialegna ha intimato alla commessa terrorizzata di consegnargli l'incasso, poi è scappato a piedi.

Immediatamente è stato lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fatto scattare le ricerche.

Poco dopo le 22 l'uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è stato fermato. Aveva con se con la refurtiva e l'arma bianca. Trattenuto in caserma tutta la notte, d'intesa con il pm di turno, stamani sarà portato a Cagliari per il processo per direttissima.