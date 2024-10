I poliziotti del Commissariato di Polizia di Tortolì hanno arrestato un 26enne, originario di Tortolì, in esecuzione di un mandato di arresto europeo.

Il ragazzo è stato individuato quale responsabile della tentata rapina avvenuta lo scorso mese di aprile in un pub di Heidelberg, in Germania, durante la quale due persone, in seguito all’aggressione da parte del 26enne, hanno riportato diverse lesioni.





Il giovane, dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Lanusei a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.