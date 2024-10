Sono buone e stabili le condizioni di Natale Canu, il titolare 73enne della parafarmacia di Porto Frailis (Tortolì), ferito ieri pomeriggio da un colpo di pistola al braccio da due malviventi nel corso di una rapina nella sua attività commerciale.

L'uomo è ricoverato nel reparto di Chirurgia all'ospedale di Lanusei, dove è tenuto sotto osservazione dai medici che valutano un possibile intervento chirurgico. Solo per un caso la rapina non è finita in tragedia: l'uomo è stato infatti colpito al braccio sinistro a pochi centimetri dal cuore.

Gli agenti del commissariato di Tortolì, coordinati dal dirigente Fabrizio Figliola, hanno rinvenuto un bossolo e un'ogiva all'interno della parafarmacia, elementi utili a risalire alla pistola utilizzata per la rapina.

Ancora non si conosce il bottino prelevato dalla cassa dai due malviventi armati e mascherati, che, dopo una colluttazione con il titolare all'interno dell'attività, hanno esploso il colpo di pistola e sono infine scappati a piedi.

Le indagini proseguono con posti di blocco e con interrogatori e con l'acquisizione di alcune telecamere della zona: la parafarmacia non era dotata di sistemi di videosorveglianza. Preziosa per le indagini la ricostruzione della vittima, che potrà essere sentito dai militari solo tra qualche giorno.