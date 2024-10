Malviventi in azione a Tissi. Nel pomeriggio due banditi hanno rapinato la farmacia Corda, in via Roma. I due, secondo quanto riferito, avevano il volto coperto da due mascherine protettive, il modello usato per prevenire i contagi da coronavirus. Per questo hanno potuto girare indisturbati per le vie del paese prima di far perdere le proprie tracce.

Uno dei complici avrebbe fatto irruzione nell'attività armato di coltello, intimando agli operatori di consegnargli il denaro custodito nella cassa. L'altro ha aspettato fuori, facendo da palo in auto.

Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della compagnia di Sassari, che stanno dando la caccia ai rapinatori. Ancora non si conosce l'entità del bottino.