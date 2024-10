Sarebbe stato bloccato a bordo della sua auto in pieno centro e rapinato di 50mila euro tra contanti e oggetti di valore di cui era in possesso in quel momento.

Episodio di violenza nella notte a Olbia, dove un imprenditore è stato costretto a fermarsi da due persone, si tratterebbe di un uomo e una donna, che a volto coperto e armati di coltello lo hanno fatto scendere dalla macchina riuscendo a impossessarsi non dei contanti che aveva, ma anche del suo prezioso orologio da circa 30mila euro.

Per coprirsi la fuga, i due si sono fatti consegnare le chiavi della vettura prima di scappare in sella a un motorino facendo perdere le proprie tracce.

Sul caso stanno indagando i carabinieri del reparto territoriale di Olbia, che hanno già preso visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nel centro cittadino.