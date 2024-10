I rapinatori sono entrati in azione durante la notte, hanno fatto irruzione nell’abitazione dove vivono tre anziane signore e dopo averle minacciate si sono fatti consegnare i soldi che custodivano in casa.

L’episodio si è verificato a Sarule. Gli agenti del Commissariato della Polizia di Ottana hanno avviato le indagini per fare luce su un episodio che sconvolge la tranquillità del centro barbaricino.

Intorno all’una di questa notte i 4 rapinatori, con il volto coperto, non armati, si sono introdotti nella casa dove abitano le anziane forzando una finestra.

Una volta all’interno, hanno chiuso in una stanza le tre donne e dopo aver rovistato l’intera abitazione hanno portato via un cofanetto dove era custodito il denaro per l’ammontare di circa 50 mila euro.

Gli autori del furto si sono poi allontanati facendo perdere le loro tracce.