Vetrina sfondata, il registratore di cassa vuoto (all'interno c’erano almeno 300 euro), i danni materiali evidenti e tanta rabbia. Ma colpisce la reazione del titolare della cartoleria presa di mira dai ladri, sui quali i Carabinieri stanno indagando: Giorgio Mancosu, 40enne, si sfoga contro chi ha perpetrato un gesto ignobile creando danni materiali ben superiori all’ammontare del denaro sottratto: “Cari ladri, non mi avete fatto niente – scrive il consigliere comunale, Giorgio Mancosu - poiché stanotte non dormirò per rabbia, ma il sonno perso lo recupero, tranquilli. Esser svegliati nel cuore della notte dalle forze dell'ordine poiché ti hanno sfondato la vetrina del negozio e rubato l'incasso di martedì grasso non è cosa normale. Non dovrebbe accadere mai, ma non mi avete fatto niente. Si. Lo posso dire con rabbia e a voce alta. Poche centinaia di euro, un vetro e porta da rifare . Ma cosa volete che sia. Forse avrò in tasca qualche soldo in meno. Ma ho la dignità che voi non avete. Io fra poche ore andrò li a lavorare, a sollevare la serranda del negozio per dire a voi che non mi avete fatto niente, poiché lavorerò. E’ nella mia indole non piangermi addosso. Non l'ho fatto mai e non lo farò oggi. Mi vesto di dignità, io. E potrò guardare in faccia mio figlio anche domani....ma tu, o voi? Con quali occhi guarderete vostro figlio, vostra madre, o la vostra compagna di vita? Forse in tasca avrete i miei soldi, ma poi siete marci dentro. Non mi avete fatto niente. Non so se leggerete di me, se i nostri occhi si sono mai incontrati, se le nostre voci si conoscono. Ma non mi sento neppure di maledire i vostri passi e le vostre vite poiché di per sè la vita vi ha tolto tanto. La dignità e l'onestà. Condividete pure amici miei il mio sfogo poiché deve giungere ai loro occhi la mia anima delusa ma sempre in piedi”.