Questo pomeriggio, intorno alle 15.30, tre uomini armati e con il volto coperto hanno fatto man bassa nella filiale Unicredit a Nuoro, in via Milano. Il bottino è di 170.000 euro. Fortunatamente non ci sono stati danni alle persone presenti, cinque impiegati dell'istituto di credito. Al momento dell’irruzione, infatti, all’interno degli uffici non c’erano clienti. I rapinatori, usciti indisturbati dalla banca, hanno fatto perdere le loro tracce. Sull’accaduto indagano i militari della compagnia dei Carabinieri di Nuoro.