In seguito alla rapina di ieri, ai danni della gioielleria Murru, in pieno centro a Cagliari, il presidente di Federpreziosi Confcommercio Sud Sardegna ha così commentato: “Siamo sconcertati dalla notizia della rapina avvenuta ieri mattina in pieno centro in una delle gioiellerie storiche della nostra città”.

“La nostra categoria e la tipologia di attività che svolgiamo necessita di una collaborazione stretta e costante con le forze dell’ordine “, ha detto Maura Danese, "la sicurezza pubblica deve diventare una priorità nei nostri centri urbani. Eventi come quelli di ieri ledono gravemente lo sviluppo delle imprese che creano e commercializzano preziosi. Oltre al danno economico, che abbatte il potenziale di crescita delle aziende, occorre tenere conto del danno morale che può compromettere e precludere l’esistenza di un’attività, che ricordiamo, non commercializza semplicemente preziosi, ma soprattutto regala emozioni”.