I carabinieri della Compagnia di Oristano hanno avviato una vera e propria caccia all'uomo nel tentativo di catturare uno dei due banditi che, questa mattina, hanno tentato la rapina alla filiale della Banca di Arborea a Santa Giusta.

I militari hanno arrestato per ora solo Antonio Marras, 55enne di Serramanna. I due banditi, poco prima delle 10, hanno fatto irruzione nell'istituto di credito con i volti coperti, uno impugnava una pistola. Hanno minacciato i presenti chiedendo ai cassieri di consegnare il denaro. Ma il colpo è andato in fumo: gli impiegati hanno fatto subito scattare il sistema d'allarme, ma provvidenziale è stato l'intervento di un carabiniere in pensione, un uomo di 62 anni che si trovava all'interno della banca e si è avventato su uno dei banditi, bloccandolo sino all'arrivo dei colleghi dell'Arma, il primo è stato il comandante della stazione di Santa Giusta.

Il complice è invece riuscito a fuggire a piedi. Recuperata e sequestrata la Bmw con cui i malviventi sono arrivati a Santa Giusta, così come la pistola usata per il colpo, che è risultata un giocattolo.