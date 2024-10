Nella mattinata di ieri i carabinieri della Compagnia di Porto Torres hanno arrestato P.G.M., portotorrese, pregiudicata 39enne, accusata della rapina commessa il 28 gennaio 2017 presso il supermercato “LD” di Porto Torres.

Quel girono la donna si era impossessata di una decina di bottiglie di super alcolici occultate in una borsa e non pagate. Una volta scoperta dal personale del negozio, l’arrestata aveva dato un morso alla mano della direttrice per poi fuggire a piedi.

Al termine dell’attività d’indagine, i carabinieri, che sono risaliti all’identità della donna, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Sassari, su proposta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, nei confronti di P.G.M. poiché responsabile di rapina. Vane sono state le giustificazioni della donna che ha cercato di minimizzare l’accaduto.

La donna è ora rinchiusa nel carcere di Bancali a Sassari.