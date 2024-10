Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari al termine di una veloce ed incessante attività di indagine sono riusciti ad identificare l’autore della rapina avvenuta il 19 febbraio scorso all’interno del market Hardis di via Jenner.

Erano le ore 14.30, quando un uomo, di cui sono state rese note solo le iniziali del nome, M. P., di anni 37, pregiudicato, è entrato all’interno del market e dopo aver pagato un pacchetto di fazzoletti ha tentato di allontanarsi indisturbato. Il titolare dell’esercizio commerciale, però, avendo notato un comportamento anomalo da parte dell’uomo ha chiesto di poter verificare il contenuto della borsa in suo possesso.

A questo punto M. P. ha estratto una siringa sporca di sangue e, minacciando il titolare del market, si è dato alla fuga.

Il malintenzionato ha asportato prodotti per l’igiene dentale che risultano essere inseriti in una sorta di black list in quanto sono tra quelli maggiormente rubati e che possono essere più facilmente rivenduti nel mercato nero.

La ricostruzione investigativa effettuata dal personale della Squadra Mobile intervenuto sul posto, unitamente a quello della Squadra Volanti, ha consentito oggi di dare un volto al rapinatore e denunciarlo alla Procura della Repubblica.