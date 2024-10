Poco prima della 12 tre persone armate di fucile a canne mozze e pistola, con i volti coperti, hanno preso di mira l'ufficio postale di via Zagabria a Cagliari.

Hanno fatto irruzione, minacciato i dipendenti e i clienti, si sono fatti consegnare i soldi, circa 3mila euro e poi sono fuggiti a bordo di una vettura, una Fiat Marea. Prima però hanno dato fuoco a una vettura, forse per guadagnare più tempo per la fuga.

Ma quest’ultima non è durata al lungo. Infatti, i tre banditi sono stati fermati dalla Polizia in viale Marconi. In manette sono finiti Paolo Todde, Aldo Vacca, 56 anni, e Walter Camba, 55 anni, tutti con precedenti.

In particolare, il primo era già conosciuto dalle forze dell'ordine per la sua partecipazione a manifestazioni di piazza, anche di stampo antimilitarista, il secondo pregiudicato per episodi simili, come una rapina alla filiale della Deutsche Bank in via Cocco Ortu a Cagliari, il 19 aprile del 2002, mentre Camba era stato già condannato nel 2000 a 20 anni di carcere per l'omicidio del commerciante cagliaritano Giambattista Pinna, il "delitto del Bevimarket" del dicembre 1985.

