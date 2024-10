Banditi in azione questa mattina nell'ufficio postale di via Zagabria a Cagliari. Intorno alle 12 due persone armate di fucile a canne mozze e pistola, con i volti coperti, hanno fatto irruzione nella sede postale minacciando i dipendenti sarebbero riusciti a portare via i soldi dalle casse.

Poi sono fuggiti all'esterno dove un complice, con buona probabilità, li attendeva a bordo di un'auto. Sul posto è subito intervenuta la Polizia che ha avviato le indagini.

Una "pantera" della squadra volante in via Palestrina ha intercettato una Fiat Marea con a bordo tre persone che corrispondevano alla descrizione dei rapinatori e l'hanno subito fermata. I tre sospettati sono stati fermati e adesso si trovano in Questura.

Da quanto si apprende sia fucile che pistola erano carichi.