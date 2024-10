E' caccia all'uomo in Gallura per la rapina all'ufficio postale di San Pantaleo compiuta ieri mattina. In serata è stato arrestato uno dei due malviventi, Joan Florian Monne, di 26 anni, di Irgoli, accusato di porto d'arma clandestina, rapina a mano armato, resistenza a pubblico ufficiale.

"Un soggetto rapido e scaltro, tranquillo, attento al rischio, che ha cercato sin da subito di confondersi tra la gente", è la descrizione fatta dell'uomo durante la conferenza stampa, nel commissariato di Olbia, del vice questore Fernando Spinici, e del colonnello del Reparto territoriale dei carabinieri, Alberto Cicognani. Gli inquirenti hanno ricostruito quanto avvenuto ieri: a mezzogiorno due uomini si sono presentati nell'ufficio postale, hanno minacciato i presenti rinchiudendo all'interno del bagno la direttrice e due clienti.

A causa del blocco della cassaforte, però, i banditi sono riusciti a portar via un bottino di appena 600 euro.

I due sono poi fuggiti in moto diretti a Olbia. Ma sono stati intercettati dalle forze dell'ordine e durante la fuga hanno perso il controllo del mezzo. Si sono quindi separati ed hanno proseguito la fuga a piedi. Monne è stato poi individuato in zona Sa Minda Noa, e in quel momento sono stato sparati alcuni colpi di pistola in aria. L'uomo per eludere le forze dell'ordine è anche entrato in un supermercato cercando, non riuscendoci, di comprare vestiti e tagliarsi barba e capelli. Ha quindi chiamato un taxi e mentre lo aspettava è stato individuato e per bloccarlo sono stati sparati altri colpi d'arma da fuoco. Il 26enne è quindi riuscito a nascondersi nella macchia mediterranea in località Borgo delle rose, per poi venire bloccato alle 19 in via Vignola.

"Monne ha ammesso il fatto, restituendo 490 euro e facendoci ritrovare l'arma che aveva abbandonato durante la fuga, tra via Mosca e via Londra, una scacciacani modificata con proiettili in canna pronta a sparare", hanno spiegato gli inquirenti. Il giovane era già stato arrestato nel 2012 per la rapina in villa ai danni del proprietario del Cafe' du port di Porto Cervo.