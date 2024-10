Rapina all'ufficio postale di Lanusei, questa mattina intorno alle 8.

Il bottino si aggira sui 20mila euro. Subito dopo l'apertura, due uomini armati e mascherati con passamontagna hanno fatto irruzione nei locali entrando da una una porta secondaria, probabilmente dotati delle chiavi. In quel momento nessun cliente era presente, ma solo i quattro dipendenti e il direttore dell'ufficio: sotto la minaccia delle armi hanno dovuto aprire la cassaforte e consegnare i soldi.

E' la seconda rapina in due anni per l'Ufficio Postale della città ogliastrina, che non dispone di nessun sistema di video sorveglianza. Sul posto sono interventi gli uomini del Commissariato di Lanusei e della Questura di Nuoro. Le indagini dovranno accertare anche l'esistenza di un complice-basista, considerato che i rapinatori avevano le chiavi della porta secondaria.